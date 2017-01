später lesen Hannover/Witten Pop-Oratorium "Luther" startet mit 1200 Sängern Teilen

Twittern







6000 Besucher haben jetzt in Hannover den Tournee-Auftakt des Pop-Oratoriums "Luther" erlebt. In der TUI-Arena erzählten Solisten und ein Chor mit mehr als 1200 Sängerinnen und Sängern aus Niedersachsen im Musical-Sound die Lebensgeschichte des Reformators Martin Luther (1483-1546). "Vieles wird im Ohr bleiben", sagte die Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche in Deutschland, Margot Käßmann. "Ich bin überzeugt, einige Lieder werden neue evangelische Schlager werden." Das zweieinhalbstündige Stück mit Rockband und Orchester stammt aus der Feder des Düsseldorfer Komponisten Dieter Falk und des Musical-Autors Michael Kunze.