später lesen Teheran Riccardo Muti dirigiert iranische Musiker in Teheran 2017-07-04T19:27+0200 2017-07-05T10:32+0200

Der italienische Stardirigent Riccardo Muti (75) wird in Teheran ein gemeinsames Konzert mit Musikern des iranischen Symphonieorchesters geben. Der Auftritt findet morgen im Rahmen des Ravenna Festivals und zum 20. Jahrestag des Projekts "The Roads of Friendship" - Wege zur Freundschaft - statt, das über Musik den Dialog der Kulturen fördert, berichtete die iranische Nachrichtenagentur "Mehr". Am 8. Juli spielen die iranischen und italienischen Musiker ein weiteres Konzert im norditalienischen Ravenna.