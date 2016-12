Die Dienstzeit römischer Soldaten wird von 16 auf 20 Jahre verlängert. Das hat der Senat auf Vorschlag des Kaisers Augustus beschlossen. Außerdem werden neue Steuern erhoben und eine Militärpensionskasse zur Versorgung der Veteranen geschaffen. In diese sollen die reichsten Bürger Roms einzahlen, um die verdienstvollen Veteranen zu unterstützen. Zusätzlich erhebt Augustus eine Erbschaftssteuer von fünf Prozent und eine Verkaufssteuer von einem Prozent. Er kündigte - auch im Namen seines Sohnes Tiberius - an, selbst 1,3 Millionen Sesterzen als Erster einzuzahlen, und versprach, sich auch in Zukunft finanziell für die Kasse zu engagieren. Von Andreas Schley

Die römischen Bürger sind wenig angetan von den neuen Steuern. Aus den wohlhabenden Familien Roms heißt es, man werde alles tun, um eine Erbschaftssteuer zu verhindern. Was die Mächtigen Roms sich verdient haben, wollen sie ohne Abzüge an ihre Kinder weitergeben. Mit den Abgaben zur Finanzierung des stehenden Heeres seien sie schon genug belastet, sagen sie. Sie hätten damit ihren Anteil zur Verteidigung Roms geleistet. Das einfache Volk, das seine Waren auf dem Forum feilbietet, wird die Verkaufssteuer härter treffen. Ihren Gewinn werden diese Menschen mit dem Staat teilen müssen. Soldaten äußern sich bereits enttäuscht über die längere Dienstpflicht. Ein Legionär, stationiert in Germania Inferior: "Ich habe Jahre lang für das Imperium gekämpft und dabei zahlreiche Verletzungen erlitten, in der Hoffnung, meinen Lebensabend geruhsam in Italien zu verbringen. Aber, beim Herkules, Schläge und Wunden, harte Winter und heiße Sommer, schrecklicher Krieg - soll das denn ewig so weitergehen?" Auch die römische Bevölkerung ist besorgt. In der Vergangenheit führten Reformen der Veteranenversorgung zu Unruhen. Die Soldaten fühlten sich um ihre Altersvorsorge betrogen. Statt eines Landgutes im Römischen Reich bekamen sie nur noch 12.000 Sesterzen. Die Veteranenaufstände mussten gewaltsam niederschlagen werden. Finanzexperten halten die Reform aber für notwendig. Bisher musste Augustus alleine für die Versorgung pensionierter Soldaten aufkommen, während der Unterhalt der aktiven Legionen mit Steuergeldern bezahlt wurde. Quelle: RP