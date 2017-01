später lesen Recklinghausen Ruhrfestspiele wollen Purzelbäume schlagen Teilen

2017-01-17

Die Ruhrfestspiele setzen sich in diesem Jahr mit dem Gefühl von Chaos und Unsicherheit in Zeiten des Wandels und der Umbrüche auseinander. Die Theatermacher um Intendant Frank Hoffmann wollen dabei unter dem Motto "Kopfüber Weltunter" den Blick auf "große revolutionäre Momente" und ihre gesellschaftlichen Konsequenzen richten. Themen sind etwa die Reformation, die Russische Revolution oder die pro-europäische Protestbewegung auf dem Maidan-Platz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew.