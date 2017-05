später lesen Berlin Sängerin und Schauspielerin Daliah Lavi ist tot 2017-05-04T18:33+0200 2017-05-05T10:01+0200

Es ist zwar ein Ohrwurm, aber kein Hit zum Mitgrölen: Daliah Lavis "Oh, wann kommst du". Der Sängerin gelang damit ihr größter Erfolg in Deutschland - nur eine Station einer Karriere, die von Zufällen geprägt war. In ihrer Wahlheimat Asheville im US-Bundesstaat North Carolina ist die Künstlerin am Mittwoch gestorben.