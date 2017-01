später lesen The Flaming Lips Oczy Mlody Teilen

Twittern





2017-01-23T16:27+0100 2017-01-25T07:56+0100

Seit über 30 Jahren sorgen die Flaming Lips für surreales Soundchaos. Dabei reicht das Portfolio der dreifachen Grammy-Gewinner von Art-Punk über Jazz-, Space- und Krautrock bis zu elektronischem Psychedelic-Pop. Und damit sind Wayne Coyne und Co. soweit vom Mainstream entfernt, wie Donald Trump von präsidialer Würde. Auch das 14. Studioalbum der Band aus der republikanischen Hochburg Oklahoma ist keine leichte Kost. Immerhin erinnert es gelegentlich an den Bandbestseller "The Soft Bulletin". Und das ist auch gut so.