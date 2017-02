später lesen Los Angeles "Titanic"-Star Bill Paxton starb bei Operation 2017-02-26T19:52+0100 2017-02-27T09:00+0100

US-Schauspieler Bill Paxton ist nach Komplikationen während einer Operation mit 61 Jahren gestorben. Das bestätigte gestern Abend ein Familienangehöriger ohne Details zu nennen. Paxton war unter anderem für seine Rollen als Astronaut John Swigert in "Apollo 13" und als Schatzjäger in "Titanic" bekannt. Kurz nach dem Start seiner Schauspielkarriere wurde der gebürtige Texaner schnell zum Lieblingsdarsteller von Regisseur James Cameron und wirkte in den 1980er und 1990er Jahren auch in anderen Filmen des Kanadiers wie "Terminator" und "Aliens" mit. Seine Leidenschaft für die Filmkunst sei "für alle spürbar gewesen, die ihn kannten", hieß es in einer Erklärung der Familie. Seine "Herzlichkeit und unermüdliche Energie" sei unleugbar gewesen.