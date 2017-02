später lesen Kurzkritik Von Gewalt faszinierte Pfarrerstochter Teilen

2017-02-14T19:42+0100

Über die RAF-Terroristin Gudrun Ensslin gibt es anders als über Andreas Bader und Ulrike Meinhof nur wenig in Buchform. Das liegt auch an der schlechten Quellenlage, so dass viele Autoren des RAF-Geschehens Ensslin lediglich als Anhang der beiden Führungsfiguren sahen. Die Autorin Ingeborg Gleichauf (Bücher über Philosophinnen und Dichterinnen) wollte diese Lücke schließen. Sie beschreibt sehr gut den Werdegang der Tochter aus einem evangelischen Pfarrhaus in Schwaben. Nach dem Untertauchen in den Untergrund werden die Quellen aber spärlich, so dass die Autorin auf Mutmaßungen angewiesen ist. Das ist eine Schwäche des Buches. Schade ist auch, dass Verwandte Ensslins jede Auskunft verweigerten. So bleibt die Biografie interessant, aber lückenhaft. kes