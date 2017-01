Wimmelreisen und andere Expeditionen

Die neuen Sachbücher führen ins Reich der Bienen. Mit ihnen kann man den heimischen Garten erkunden und Deutschland entdecken. Sie nehmen junge Leser mit unter die Erde oder auf Zeitreise. Bildgewaltig und informativ. Von Sabine Janssen

Man muss nicht weit reisen, um die Welt zu entdecken. Oft genügt ein Ausflug in den Garten, um Vogelarten von Amsel bis Zaunkönig kennenzulernen. "Vögel in unserem Garten" ist bei Expeditionen vor der Haustür ein fröhlich tirilierender Wegbegleiter. Das Sachbuch besteht aus zwölf Vogelporträts und einer Soundleiste. Auf Knopfdruck zwitschert der entsprechende Piepmatz los. Auch wenn die Auswahl der Vogelarten nicht immer plausibel ist, sind die Informationen kurz und prägnant. Jedes Vogelporträt hat die Rubrik "Erstaunlich". Darin erfahren junge Leser, wie Singdrosseln Gehäuseschnecken "knacken" und wo die Amsel vor 150 Jahren wohnte. Ein bodenständiges Buch für Naturfreunde.

Einer winzigen Spezies hat Piotr Socha einen gigantischen Bildband gewidmet: Im Format von 37 mal 28 Zentimeter kommt das Sachbuch daher, das der polnische Cartoonist schlicht "Bienen" betitelt hat. Es ist kein Öko-Plädoyer, sondern ein grafisch meisterlich umgesetztes, witziges Wissenswerk. Socha hat es mit kantigen Illustrationen und prägnanten Texten gefüllt, die bei aller Liebe zum Thema eine gewisse Distanz erkennen lassen. Natürlich kommt der Sohn eines Imkers auf die Bedeutung der Bienen im Ökosystem zu sprechen. Doch das große Buch der kleinen Bienen geht darüber hinaus: Socha trägt Wissenswertes aus Kulturgeschichte und Biologie zusammen - beginnend bei den Dinosauriern bis hin zur Behandlung von Bienenstichen. Auch ein Exkurs zur Honigernte in Äthiopien gehört dazu. Bestechend gut in Wort und Bild.

Das renommierte polnische Illustratoren-Duo, Aleksandra Mizielinska und Daniel Mizielinski, ist wie "Bienen" thematisch in die Tiefe gegangen, aber anders: "Unter der Erde. Tief im Wasser" heißt ihr Sachbuch, das ein Wissenssammelsurium aus Gefilden zusammenträgt, die Kindern sonst verborgen bleiben. Das Wende-Bilderbuch besteht aus einem Teil "Unter der Erde" und einem Teil "Tief im Wasser". "Unter der Erde" erhält der Nacktmull seinen Platz ebenso wie der Vulkan. Trotzdem schafft das Autorenpaar eine systematische Abfolge. Sie reicht von Würmern bis Wurzelgemüse, von unsichtbaren Kabeln bis zur U-Bahn, von Fossilien bis zu den Erdplatten. Ein anschauliches Sachbuch mit Tiefgang.

Für die "Wimmelreise durch Deutschland" muss man keinen Koffer packen, die Leser reisen entspannt im Sitzen. Der eine wird im Eiltempo von Norden nach Süden durch die Bilder der sechs Künstler jagen, der andere im Bummelzug die sechs Doppelseiten an sich vorüberziehen lassen: Baudenkmäler, Wahrzeichen, Legenden, Bräuche, kulinarische Spezialitäten. Ob Düsseldorfer Landtag, Kölner Karneval, Brandenburger Tor, Bremer Stadtmusikanten, Hexen vom Blocksberg oder Thüringer Rostbratwurst - die Mischung ist bunt. Die sechs Wimmelbilder sind von unterschiedlichen Künstlern gestaltet und unterschiedlich im Stil. Auch das hat Charme. Ergänzt wird das Wimmelbuch durch eine Deutschlandkarte.

Das Wimmelbuch hat seinen Schwerpunkt in Süddeutschland. Es setzt bei großen Betrachtern ein gutes Maß an Allgemeinbildung voraus, die sie dann im Vorüberblättern aber an die jungen Leser weitergeben. So kunterbunt ist Erdkunde selten.

Auf einem Zeitstrahl schickt Peter Goes kleine wie große Leser auf ein Abenteuer durch Jahrmillionen und Jahrhunderte. Der flämische Illustrator wagt das ehrgeizige Unterfangen, die Weltgeschichte von der Entstehung der Erde bis heute mit vielen Piktogrammen und wenig Text zu präsentieren. "Die Zeitreise" ist eine Art Wimmelbuch in gedeckten Farben, antiquarisch anmutend und ein anspruchsvolles obendrein. Das ordnende Prinzip ist ein Zeitstrahl, der über gut 30 Doppelseiten führt. Gespickt ist der schwarze Zeitstrahl mit dezenten Illustrationen, Piktogrammen, den richtungsweisenden Ereignissen der Epoche und Informationsschnipseln. Den Dinosauriern gehört eine Doppelseite, den ersten Menschen, den alten Ägyptern, den Hunnen und Kelten jeweils eine weitere.

Es folgt ein spannender Galopp durch die Jahrhunderte. Ab 1970 schreitet Goes in Jahrzehnten voran. Der Zeitstrahl endet mit dem Attentat auf die französische Satirezeitschrift "Charlie Hebdo". Ein großformatiges und großartiges Geschichtsbilderbuch.

Quelle: RP