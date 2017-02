Dresden: Wracks als stumme Mahnung

Das Wort "Bus" kommt von "omnibus" aus dem Lateinischen: "allen" oder "für alle". Dativ Plural. Jeder darf mitfahren, der Bus schließt niemanden aus. Er bietet viele Plätze, das verbindet ihn mit Kirchen. Es gibt Filme, die in einem Bus beginnen ("Bitter Moon") oder enden ("Reifeprüfung"). Kein Land ohne Busse. Busse sind die Welt.

Der deutsch-syrische Künstler Manaf Halbouni hat jetzt daran erinnert, dass Busse, die doch fahren sollen, auch wie wehrhafte Giganten zur Verteidigung taugen. Halbouni hatte sein "Monument" im Vorfeld des Gedenkens an die Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg am 13. Februar vor der Frauenkirche errichten lassen: Es zeigt drei steil aufgerichtete Busse, die an ein Foto aus Aleppo erinnern. Dort sollen Busse zum Schutz vor zerstörerischen Bomben aufgestellt worden sein.

Im Streit um diese Installation hat sich gestern die Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Marion Ackermann, hinter den Künstler gestellt. Er habe vor der früher kriegszerstörten Frauenkirche "ein beeindruckendes Denkmal der Erinnerung an den Krieg" geschaffen. Etwa 60 Gegner, darunter Anhänger der fremdenfeindlichen "Pegida"-Bewegung, hatten während der Eröffnung laut gegen das Kunstwerk protestiert; mindestens ebenso viele Sympathisanten des Denkmals hielten dagegen.

Ackermann verwies darauf, dass Halbounis Kunstwerk in der Tradition der sogenannten Nouveaux Realistes in den 1960er Jahren stehe, die Alltagsobjekte in die Kunstwelt überführten. Aber im Vergleich zu den filigranen Objekten etwa eines Jean Tinguely sind die Busse von Manaf Halbouni unübersehbar. Und sie haben sozusagen einen fernen Krieg auf sich geladen und nach Dresden transportiert. Zwar stammen die Busse aus Sachsen, aber für die Botschaft von Kunst spielt das keine Rolle. Laut Tacho hätten die Dresdner Busse 100 Mal nach Aleppo und zurück gefahren sein können. Ein Bus ruht nie. Und wenn er still steht oder ein Wrack ist, kann er immer noch mahnen.

