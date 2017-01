später lesen AMG macht den E 63 300 km/h schnell Teilen

Ein Jahr nach dem Generationswechsel bringt AMG den E 63 an den Start und macht die Limousine zum Sportwagen mit vier Türen. Wie bisher gibt es das Auto in zwei Leistungsstufen als E 63 mit 420 kW/571 PS oder als E 63 S, der laut AMG mit 450 kW/612 PS zur bislang stärkten E-Klasse in der Modellhistorie wird. Treibende Kraft für beide Modelle ist ein vier Liter großer V8-Turbo, der je nach Variante 750 oder 850 Nm mobilisiert.