später lesen Auch viele Taxis geben Starthilfe Teilen

Twittern





2017-02-02T13:47+0100 2017-02-04T09:33+0100

Springt das Auto nicht an, können sich Autofahrer auch ein Taxi für die Starthilfe rufen. Viele Taxiunternehmen bieten diesen Zusatzservice an, erklärt der Deutsche Taxi- und Mietwagenverband (BZP). Auch der ADAC und andere Automobilclubs haben Kooperationen mit Taxiunternehmen, die zu Spitzenzeiten aushelfen. Wer nicht Mitglied in einem Autoclub ist, muss von Stadt zu Stadt mit unterschiedlichen Preisen für den Startstrom rechnen. In Düsseldorf kostet der Service beispielsweise 20 Euro.