Derals leistungsgesteigertemit 441 kW/600 PS und 700 Nm Drehmoment zählt zu den stärksten Autos der BMW-Modellgeschichte. Das teilte der Hersteller mit. Von 0 auf Tempo 100 soll die Sonderedition binnen 3,9 Sekunden spurten. Den Spritverbrauch gibt BMW mit kombiniert 9,9 Litern an (CO2-Ausstoß: 231 g/km). Der M5 macht unter anderem mit einer Tieferlegung um 10 Millimeter, eine straffere Fahrwerksabstimmung und Anbauteilen in Carbon wie dem Heckdiffusor auf sich aufmerksam. In den Radhäusern drehen sich Leichtmetallräder in 20 Zoll. Im Interieur finden sich eine Lederausstattung und Multifunktionssitze. Von der Sonderserie baut BMW 100 Stück in Mineralweiß metallic und 100 in Carbonschwarz metallic lackiert. Die Preise starten bei 129.500 Euro. weniger