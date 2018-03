später lesen Avantgarde mit Pariser Chic 2018-03-08T14:33+0100 2018-03-10T10:45+0100

Das fällt auf Vor knapp vier Jahren wurde DS Automobiles gegründet. Bis dahin stand die "göttliche" Abkürzung von "déesse" (französisch: Göttin) für die edleren Citroën. Als eigenständige Marke hat sich DS auf die Karosserie geschrieben, die Tradition französischer Premium-Automobile aufleben zu lassen. In avantgardistischem Geist, ohne Retro-Schnickschnack. Das SUV DS 7 Crossback ist das erste Modell einer neuen Generation, wie es bei DS heißt. Raffinesse, edle Materialien und handwerkliche Exzellenz sollen den Neuen von der Konkurrenz abheben. Ein hoher Anspruch, denn Audi, Daimler und Co. hüllen sich im oberen SUV-Segment auch nicht eben in Lumpen. Ein Hingucker ist der Crossback jedenfalls, von der stattlichen Frontpartie mit sechseckigem Kühlergrill bis zu den Rückleuchten im ausgefallenen Schuppen-Design. Von Jörg Mehl