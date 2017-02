später lesen Betrunkene Fußgänger haften mit 2017-02-23T10:12+0100 2017-02-25T09:27+0100

Alkoholkonsum im Straßenverkehr kann auch für Fußgänger juristische Folgen nach sich ziehen, wie der Deutsche Anwaltverein (DAV) mitteilt. Zwar gebe es anders als bei Auto- oder Fahrradfahrern keine bestimmten Promillegrenzen. "Doch wenn ein betrunkener Fußgänger an einem Unfall beteiligt ist, trifft ihn in der Regel eine Mithaftung", sagt Rechtsanwältin Eva-Maria Hettwer vom DAV. Den Verlust ihres Autoführerscheins müssen alkoholisierte Fußgänger in der Regel nicht befürchten. Das sei im Normalfall laut DAV nur möglich, wenn nach einem Unfall eine Alkoholabhängigkeit festgestellt wird.