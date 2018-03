später lesen Ein Pferd mit Haifischgesicht 2018-03-15T17:17+0100 2018-03-17T09:59+0100

Das fällt auf Zwei Jahre hat der neue Mustang in der Muckibude zugebracht: Optisch wurde vor allem die Schnauze definiert. Sie ist jetzt noch flacher gezeichnet. Dazu passt der breitere Kühlergrill mit den spitz zulaufenden LED-Augen, wodurch das Gefährt an einen Haifisch erinnert. Mehr Power hat er auch: Aus dem 5,0 Liter großen V8-Motor werden nun fast 30 PS mehr herausgeholt (insgesamt 450 PS), außerdem beschleunigt er in bis zu 4,3 Sekunden von null auf 100 km/h - so schnell wie kein anderes Wildpferd zuvor. Von Dirk Weber