Eisplatten nicht hektisch ausweichen

Fliegen Eisplatten von einem vorausfahrenden Lkw, sollten Autofahrer nicht überhastet am Lenkrad reißen. "Ausweichen ist kritisch, denn dann ist die Gefahr groß, dass man in einer gewissen Hektik mit anderen Fahrzeugen kollidiert", sagt Hans-Ulrich Sander vom TÜV Rheinland. Stattdessen sollten Autofahrer ihr Tempo reduzieren und notfalls sogar eine Kollision mit der Eisplatte riskieren. "Das ist übrigens ein ähnliches Verhalten wie bei Wild", so Sander.