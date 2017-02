Filmreifer Flitzer

Das fällt auf Schick, schick! Mit dem Fiat 124 Spider ist einem ein filmreifer Auftritt sicher - der Wagen fällt einfach auf. Mit dem Roadster wird eine Legende wieder zum Leben erweckt. Als Hommage an den historischen Fiat 124 Sport Spider, der vor 50 Jahren präsentiert wurde und schon Schauspieler wie Steve McQueen begeistert hat, verbindet der neue Fiat 124 Spider authentisches Roadster-Feeling und klassisches italienisches Design mit Fahrvergnügen, Technologie und Sicherheit eines modernen Sportwagens. Die kraftvolle Fahrzeugfront und die einzigartige Schwalbenschwanz-Linienführung an den Heckleuchten - der Fiat 124 Spider greift markante Designelemente des 1966 präsentierten Fiat 124 Sport Spider auf, der als einer der schönsten Fiats aller Zeiten gilt, und interpretiert sie im Stil des 21. Jahrhunderts. Von Antonia Kasparek

So fährt er sich Für sportliche Dynamik sorgt ein effizienter 1,4-Liter-Turbomotor mit 103 kW/140 PS Leistung, die traditionell auf die Hinterachse übertragen werden. So gleitet man komfortabel bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 217 km/h dahin. Dafür schluckt der Spider in der Stadt auch bis zu zehn Liter.

Das kostet er Zur Wahl stehen die Ausstattungsvarianten Fiat 124 Spider und Fiat 124 Spider Lusso (italienisch für Luxus). Die Basisvariante gibt es ab 23.990 Euro. Will man die besser ausgestattete Variante Lusso, die zum Beispiel Klimaautomatik, Sitzheizung, elektrisch verstell- und beheizbaren Außenspiegeln, Leichtmetallfelgen und Duplex-Auspuffanlage mit verchromten Endrohren beinhaltet, geht der Preis ab 26.490 Euro los. Für das Bose-Soundsystem muss man 700 Euro zusätzlich hinblättern. Für das Radio- und Premium-Paket je 1000 Euro und für das Sicht-Paket 1500 Euro.

Für den ist er gemacht Der Spider ist ein Auto für Leute, die gerne auffallen und Spaß am schnellen Fahren haben. Die Tasche für den Wochenendurlaub passt in den Kofferraum - viel mehr aber auch nicht. Der Sportwagen ist eben keine Familienkutsche, sondern eignet sich für den stilvollen Solo- oder Duo-Auftritt. Zu groß sollten Fahrer und Beifahrer aber nicht sein, mit einer Größe von über 1,90 Meter stößt man an das Cabrio-Dach - da hilft nur offen fahren.

Dieser Wagen wurde der Redaktion zu Testzwecken von Fiat zur Verfügung gestellt.

Quelle: RP