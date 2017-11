später lesen Für abenteuerlustige Familien 2017-11-02T18:19+0100 2017-11-04T10:54+0100

Das fällt auf Der Nissan X-Trail war laut dem japanischen Autohersteller 2016 mit 750.000 Exemplaren das meistverkaufte Kompakt-SUV weltweit. Kein Wunder also, dass Nissan dem X-Trail nun ein Facelift verpasst, um seinen Platz im C-Segment zu behaupten. Die Neuauflage hat noch weniger Kanten, dafür eine dynamischere Linienführung. Die sportlichen Konturen erkennt man zum Beispiel an den neuen Scheinwerfern und den Rücklichtern. Der X-Trail bekommt auch den V-förmigen Kühlergrill, den man schon vom Micra kennt. Im Innenraum ist die Ausstattung nun noch hochwertiger, was man unter anderem an den neuen Türverkleidungen sieht. Das Lenkrad wurde unten abgeflacht, die Bedienelemente sind nun aufgeräumter und übersichtlicher angeordnet. Von Markus Wasch