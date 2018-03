später lesen Gebrauchte: Deutsche Automarken vorn 2018-03-08T14:32+0100 2018-03-10T08:44+0100

Deutsche Gebrauchtwagen sind besonders zuverlässig. Das hat die Prüforganisation Dekra im Gebrauchtwagenreport 2018 für neun Fahrzeugklassen festgestellt. In jeder weist eine deutsche Automarke die wenigsten Mängel auf. Gesamtsieger ist zum dritten Mal in Folge der Audi A6. Auf Platz zwei und drei folgen mit den Geländewagen der M-Klasse/GLE und den Vans der B-Klasse Autos von Mercedes. Modelle von Audi gewinnen in fünf Klassen, Mercedes-Modelle in drei, und VW hat in einer die Nase vorn.