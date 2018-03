später lesen Dekra Gebrauchtwagenreport 2018 Deutsche Automarken in allen Klassen vorn FOTO: dpa, loe sir FOTO: dpa, loe sir 2018-03-01T15:38+0100 2018-03-01T15:38+0100

Gebrauchtwagen deutscher Hersteller gelten als besonders zuverlässig. Das untermauert der Gebrauchtwagenreport 2018 der Dekra. In jeder der neun untersuchten Klassen schneidet eine deutsche Marke am besten ab. Gesamtsieger ist zum dritten Mal in Folge der Audi A6.

Christoph Schroeter Redakteur bei RP Online

