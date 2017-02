später lesen Große Klappe, wenig Freiheit Teilen

2017-02-09T11:31+0100 2017-02-11T08:37+0100

Das fällt auf Die betont langgezogene Schnauze, die heruntergezogene Motorhaube und die deutlich sichtbaren Konturen entlang der Flanken - der neue Mazda3 wirkt schon ziemlich sportlich und auch ein bisschen großmäulig. Der Betrachter vermutet jedenfalls deutlich mehr als 150 PS unter der Haube. Innen helles Leder, in der Cockpit-Mitte ein großes Display, das aber leider nicht mit den Fingern, sondern umständlich über einen Schaltknopf gesteuert werden muss - gerade beim Navi nervig. Das ist leider nicht die neueste Technik. Auffallend ist auch, wie wenig Platz der Innenraum bietet: Mit einer Körpergröße von 1,70 Meter sitzt man nur wenige Zentimeter vom Himmel entfernt. Um die Hinweise des Head-up-Displays lesen zu können, müsste man einige Zentimeter kleiner sein. Letzteres ist übrigens einfach nur ein Plexiglas vor der Windschutzscheibe - das kann die Konkurrenz in Golf und Co. längst besser. Und wenn die Rückbank besetzt ist, hat der Beifahrer nahezu keine Beinfreiheit mehr. Besser also, man ist im Mazda3 nur zu zweit unterwegs. Von Isabelle de Bortoli