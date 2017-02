Fahrbericht: VW Sharan: Im "Wohnzimmer" unterwegs

Das fällt auf Dieses Auto ist Solidität pur. Volkswagen hat den Sharan einem Mini-Facelift unterzogen, bei dem es unter anderem neue LED-Rückleuchten und 16-Zoll-Felgen gab. Die Überarbeitung kam aber vor allem der Innenausstattung zugute. Die präsentiert sich nun noch hochwertiger. Zudem gibt es mehr Sicherheitssysteme als zuvor. Jedes noch so kleine Bedienelement wirkt gediegen und hochwertig. Da rappelt oder wackelt rein gar nichts - auch nicht auf unebenem Gelände. Schon das Platznehmen bereitet so Vergnügen. Zumal der versierte VW- und erst recht Sharan-Fahrer sich sogleich zurecht findet, denn optisch setzt der Konzern weiter auf die bekannten Standards. Von Christine Zacharias

So fährt er sich Der Sharan, inzwischen ein Klassiker unter den großen Vans, gilt gemeinhin nicht als Spurtwunder. Das getestete Modell, bei dem der Allradantrieb nun serienmäßig mit an Bord ist, belehrt aber eines Besseren: Die Variante Highline in der Ausführung mit 135 kW/184 PS geht mächtig ab. Der Motor erweist sich als ziemlich durchzugsstark und spritzig, und der Wagen zeigt eine für seine Kompaktheit überraschend gute Kurvendynamik. Das Fahrwerk ist straff abgestimmt und die Lenkung direkt, die Sieben-Gang-Automatik bewegt sich stets im richtigen Drehzahlmoment. Die DSG-Bedienpaddel am Lenkrad sind allerdings etwas eng angebracht. Der Durchschnittsverbrauch des getesteten Wagens lag bei 7,8 Liter Diesel.

Das kostet er Die nun erstmals erhältliche Kombination von 2,0-Liter-TDI-Motor plus Allradantrieb und serienmäßigem Sieben-Gang-DSG beginnt bei 44.000 Euro. Das getestete Modell mit Sonderausstattungen wie adaptiver Fahrwerksregelung, Anhängervorrichtung mit elektrischer Entriegelung sowie Fahrassistenz-Paket "Plus" beläuft sich auf 58.671 Euro Endpreis.

Für den ist er gemacht Wer ein flottes Großraumfahrzeug wünscht und auf den SUV-Hype verzichten kann, für den ist der Sharan genau der Richtige. Familien werden die elektrischen Schiebetüren und die Heckklappenautomatik des getesteten Wagens zu schätzen wissen. Den Sharan zu fahren vermittelt das Gefühl, im eigenen Wohnzimmer unterwegs zu sein. Allerdings hat die gute Stube auch ihren Preis.

Dieser Wagen wurde der Redaktion zu Testzwecken von Volkswagen zur Verfügung gestellt.

Quelle: RP