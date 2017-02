später lesen Jeder Zweite fordert härtere Strafen Teilen

Twittern





2017-02-02T13:47+0100 2017-02-04T10:24+0100

Um Unfällen durch Ablenkung am Steuer entgegenzuwirken, plädieren viele für härtere Strafen. So fordert jeder Zweite in Deutschland (51,3 Prozent), dass es härter mit Bußgeldern und Punkten geahndet werden sollte, wenn Autofahrer etwa durch ihr Handy abgelenkt sind. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Deutschen Verkehrssicherheitsrats. Vier von zehn (42,7 Prozent) sehen mehr Überwachung etwa durch gezielte Polizeikontrollen in Bezug auf das Handyverbot als geeignete Maßnahme.