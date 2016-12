Neuer 5er BMW zuerst nur als Limousine

Die siebte Generation gibt es ab 45.200 Euro.

BMW beginnt das neue Jahr mit einem neuen 5er und bringt am 11. Februar die siebte Generation seiner Mittelklasse-Baureihe in den Handel. Der Verkauf startet nach Angaben des Herstellers zu Preisen ab 45.200 Euro zunächst mit der Limousine.

Für den Sommer hat BMW den Kombi angekündigt und noch vor dem Jahreswechsel soll es den Nachfolger des GT geben. Der läuft dann nach Informationen aus Unternehmenskreisen allerdings als 6er, während Coupé und Cabrio der 6er-Reihe nach diesen Informationen 2018 als 8er in die nächste Runde gehen.

Bei der Limousine ist das bereits mit LED-Scheinwerfern und Navigationssystem ausgerüstete Basismodell der 520d mit 140 kW/190 PS, der als einziges Auto in der Modellreihe noch mit einem Schaltgetriebe angeboten wird. Alle anderen 5er kommen mit einer Achtgang-Automatik. Günstigster Benziner ist erst einmal der 185 kW/252 PS starke 530i für 49.800 Euro. Das andere Ende in puncto Preis und Leistung markiert der M550i xDrive. Ausgestattet mit einem 340 kW/462 PS starken Sechszylinder und Allradantrieb, steht er mit 82.700 Euro in der Liste und wird wohl nur noch von dem für 2018 avisierten M5 überboten. Der Verbrauch liegt zwischen 4,1 Litern Diesel und 8,9 Litern Benzin auf 100 Kilometern, die CO2-Werte zwischen 108 und 204 g/km.

(tmn)