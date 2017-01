später lesen Neuer GLA geht im Frühjahr an den Start Teilen

Twittern





2017-01-19T17:36+0100 2017-01-21T10:24+0100

Mercedes frischt den GLA auf. Der kompakte Geländewagen erhält ein retuschiertes Design, eine erweiterte Motorpalette und neue Ausstattungsmerkmale. Die Preise beginnen künftig bei 28.941 Euro. Die Auslieferung der neuen Modelle startet im Frühjahr, teilt der Hersteller mit. Zu erkennen ist der GLA von außen vor allem an neuen Stoßfängern, frischen Farben und Felgen sowie der Option auf LED-Scheinwerfer. Neuerungen gibt es auch bei Ausstattung und Ambiente: unter anderem modifizierte Sitze sowie eine 360-Grad-Kamera und Komfortzugang ohne Schlüssel. Neu in der Palette der fünf Benziner und drei Diesel von 80 kW/109 PS bis 280 kW/381 PS ist der GLA 220, der mit 135 kW/184 PS die Lücke zwischen dem A 200 und dem A 250 schließt. Ihn gibt es ab 37.146 Euro, so Mercedes.