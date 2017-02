später lesen Neuer Honda Civic wird deutlich geräumiger Teilen

Twittern





2017-02-09T11:26+0100 2017-02-11T09:43+0100

Honda bringt am 18. März den neuen Civic in den Handel. Die zehnte Generation ist ab 19.990 Euro zu haben. Nicht mehr so futuristisch gezeichnet, soll sie bei einer um 15 Zentimeter auf 4,52 Meter gewachsenen Länge und 2,70 Metern Radstand deutlich geräumiger als bisher sein. Zunächst gibt es den Fünftürer mit 481 Litern Kofferraum nur mit zwei Benzinern, teilt der Hersteller mit. Beide werden wahlweise mit Sechsgang-Schaltung oder stufenloser Automatik angeboten.