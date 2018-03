eCall im Auto - wie der Notrufassistent funktioniert

Gibt es schon so etwas wie eCall auf dem Markt?

Bereits heute bieten viele Autohersteller – darunter etwa BMW, Mercedes, Peugeot/Citroen, Opel und Volvo - ähnliche Systeme an, die in der Regel ein markeneigenes Call-Center kontaktieren. Die Technik funktioniert in allen Fällen aber ähnlich. Die frühere Opel-Mutter General Motors nimmt für sich in Anspruch, 1996 unter dem Namen Onstar das erste solche System ab Werk eingebaut zu haben. Onstar ist mittlerweile auch in Deutschland verfügbar.