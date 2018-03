Staugefahr in NRW durch Osterferien und Baustellen

Die Schulen schließen in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen und im Saarland sowie in Dänemark, Norwegen, Österreich und der Schweiz. Bremen und Niedersachsen starten bereits in die zweite Ferienwoche.

Die beiden Automobilclubs ADAC und Auto Club Europa (ACE) erwarten zwar kein Stauchaos, jedoch volle Autobahnen. Ab Freitagnachmittag müsse daher bundesweit mit Stau gerechnet werden, sagen die ACE-Experten voraus. Besonders rund um die großen Flughäfen und in den Ballungsräumen sei schon ab Freitagmittag mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen. Am Abend soll sich die Verkehrslage dann etwas entspannen.

Bereits ab dem frühen Vormittag am Samstag dürften die Straßen dann wieder gut gefüllt sein. Betroffen sind laut Verkehrsexperten vor allem die Autobahnen im süddeutschen Raum, die Fernverkehrsstraßen Richtung Nord- und Ostsee sowie die Ballungsräume Rhein-Ruhr, Berlin, Rhein-Neckar, München und Stuttgart. Für Urlauber mit flexibler Anreisemöglichkeit empfehlen die Clubs den eher ruhigen Sonntag.

In Nordrhein-Westfalen gibt es auf den Autobahnen derzeit zahlreiche Baustellen. Dort drohen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen Staus. Die NRW-Baustellen in der Übersicht:

A1

beide Richtungen zwischen Köln-Bocklemünd und Burscheid

beide Richtungen Leverkusener Brücke Begrenzung der Breite auf 2,3 Meter, Durchfahrt gesperrt für Schwerlastverkehr über 3,5 Tonnen

beide Richtungen zwischen Remscheid und Wermelskirchen

beide Richtungen zw. Wuppertal-Ronsdorf und Wuppertal-Langerfeld

Richtung Dortmund Einfahrt Volmarstein gesperrt

beide Richtungen zwischen Volmarstein und Hagen-West

Richtung Münster zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund/Unna

beide Richtungen zwischen Greven und Münster-Nord

Richtung Osnabrück zwischen Ladbergen und Kreuz Lotte/Osnabrück

beide Richtungen zwischen Lengerich und Osnabrück-Hafen

A2

Richtung Dortmund zwischen Oberhausen-Königshardt und Bottrop

beide Richtungenzwischen Herten und Recklinghausen-Süd

Richtung Oberhausen im Kreuz Recklinghausen Verbindung zur A43 Richtung Wuppertal gesperrt

beide Richtungen zwischen Dortmund-Lanstrop und Kamener Kreuz

Richtung Hannover zwischen Hamm-Uentrop und Beckum

A3

beide Richtungen zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Lohmar

Richtung Köln zwischen Lohmar-Nord und Rösrath

beide Richtungen zwischen Rösrath und Königsforst

beide Richtungen Kreuz Köln-Ost: Ausfahrt Richtung Zoobrücke gesperrt

beide Richtungen zwischen Leverkusen-Opladen und Solingen

Richtung Köln im Dreieck Langenfeld Verbindungsfahrbahn Richtung A542 Monheim gesperrt

beide Richtungen zwischen Kreuz Breitscheid und Mettmann

Richtung Köln Einfahrt Oberhausen-Lirich gesperrt

Richtung Arnheim zwischen Dinslaken-Nord und Wesel

Richtung Arnheim zwischen Emmerich und Elten

A4

Richtung Köln zwischen Kreuz Aachen und Eschweiler-West

A30

beide Richtungen zwischen Lotte und Hasbergen-Gaste

beide Richtungen zwischen Gohfeld und Kirchlengern

Richtung Bad Oynhausen zw. Übergang A30/B61 und Kreuz Bad Oeynhausen

A31

Richtung Gronau zwischen Dreieck Bottrop und Kirchhellen-Nord

beide Richtungen zwischen Lembeck und Dorsten-West

Richtung Oberhausen Anschlussstelle Schermbeck gesperrt

A33

beide Richtungen zwischen Paderborn-Elsen und Etteln

beide Richtungen Anschlussstelle Borchen gesperrt

Richtung Brilon Einfahrt Paderborn-Zentrum gesperrt

A40

Richtung Duisburg zwischen Moers-Zentrum und Duisburg-Rheinhausen

Richtung Duisburg Einfahrt Duisburg-Rheinhausen gesperrt

Richtung Essen zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen

Richtung Essen zwischen Duisburg-Homberg und Kreuz Duisburg

beide Richtungen zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim an der Ruhr

Richtung Essen zwischen Essen-Frohnhausen und Essen-Holsterhausen

Richtung Dortmund zwischen Essen-Frillendorf und Essen-Kray

Richtung Dortmund zwischen Bochum-Hamme und Kreuz Bochum

Richtung Dortmund zwischen Dortmund-Dorstfeld und Dortmund-Barop

A42

beide Richtungen zwischen Kreuz Duisburg-Nord und Duisburg-Beeck

beide Richtungen zwischen Kreuz Essen-Nord und Herne-Wanne

Richtung Dortmund zwischen Herne-Crange und Kreuz Herne

A43

beide Richtungen zwischen Marl-Sinsen und Kreuz Herne

beide Richtungen Anschlussstelle Recklinghausen/Herten gesperrt

beide Richtungen zwischen Witten-Herbede und Sprockhövel

A44

beide Richtungen zwischen Aachen-Brand und Broichweiden

beide Richtungen zwischen Titz und Parkplatz Königstal

Richtung Dortmund zwischen Kreuz Bochum/Witten und Witten-Zentrum

Richtung Kassel zwischen Büren und Kreuz Wünnenberg-Haaren

A45

beide Richtungen zwischen Haiger/Burbach und Kreuz Olpe-Süd

Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid-Süd und Hagen-Süd

beide Richtungen zwischen Kreuz Hagen und Schwerte-Ergste

Richtung Dortmund zwischen Kreuz Dortmund-West und Dortmund-Hafen

A46

beide Richtungen zwischen Dreieck Holz und Jüchen

Richtung Wuppertal zwischen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk

Richtung Wuppertal zwischen Erkrath und Düsseldorf-Holthausen

Richtung Düsseldorf Anschlussstelle Düsseldorf-Eller gesperrt

beide Richtungen zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg

beide Richtungen zwischen Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Wichlinghausen

Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Barmen und W-Oberbarmen

Richtung Hemer zwischen Kreuz Hagen und Hagen-Hohenlimburg

Richtung Hagen im Kreuz Hagen Verbindungsfahrbahn Richtung A45 Dortmund gesperrt

A52

Richtung Marl im Bereich Gelsenkirchen-Buer-West

Richtung Essen zwischen Essen-Bergerhausen und Dreieck Essen-Ost

Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Neuwerk und Kreuz Neersen

A57

beide Richtungen zwischen Köln-Chorweiler und Köln-Longerich

beide Richtungen zwischen Dreieck Neuss-Süd und Dormagen

beide Richtungen zwischen Uedem und Alpen

A59

beide Richtungen zwischen Leverkusen-Rheindorf und Kreuz Leverkusen-West

A61

Richtung Mönchengladbach zwischen Rheinbach und Swisttal

beide Richtungen zwischen Bedburg und Dreieck Jackerath

beide Richtungen zwischen Mönchengladbach-Güdderath und Kreuz Mönchengladbach-Wanlo

beide Richtungen Anschlussstelle Nettetal gesperrt

A540

beide Richtungen zwischen Jüchen und Grevenbroich-Süd

Richtung Rommerskirchen Anschlussstelle Frimmersdorf gesperrt

A542

beide Richtungen im Übergang Anschluss A542/L43 (LangenfelderStraße) Ein- und Ausfahrt gesperrt

Richtung Langenfeld im Dreieck Langenfeld Verbindungsfahrbahn RichtungA3 Frankfurt gesperrt

A544

beide Richtungen zwischen Würselen und Kreuz Aachen

A553

beide Richtungen zwischen Brühl-Ost und Brühl-Nord

A565

beide Richtungen zwischen Bonn-Endenich und Bonn-Lengsdorf

Eine Staugefahr sieht der ADAC an diesem Wochenende zudem auf folgenden Autobahnen bundesweit:

Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

A1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

A1/A3/A4 Kölner Ring

A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

A3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 Berlin – Nürnberg – München

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Umfahrung München

Auch Bahn- und Flugreisende müssen zu Beginn der Osterferien mit Behinderungen rechnen.

Bahnverkehr - Vollsperrung im Ruhrgebiet

Eine Vollsperrung zwischen Duisburg und Essen wird für Einschränkungen im Fernverkehr sorgen. Am Freitagabend (23.3.) wird die Strecke ab 22.30 Uhr gesperrt bis zum 9. April um 4 Uhr. Man habe die Streckensperrung extra in die Ferien gelegt, um Berufspendler möglichst wenig zu belasten. Ein Ersatzverkehr mit Bussen soll im Zehn-Minuten-Takt zwischen Duisburg und Essen fahren. Die Deutsche Bahn rechnet insbesondere am Gründonnerstag und Karfreitag mit vielen Fahrgästen. Der Reiserückverkehr entzerre sich dann aber auf mehrere Tage. Eine Sitzplatzreservierung wird empfohlen.

Flugverkehr - Rekord über Ostern in Köln

Der Flughafen Köln/Bonn rechnet mit rund 600.000 Passagieren während der Osterferien. Das seien so viele Fluggäste wie noch nie zuvor zu Ostern. Besonders voll soll es am 6. April werden mit über 40.000 Passagieren. Die Reisenden sollen für die Sicherheitskontrollen etwas mehr Zeit als üblich einplanen.

Am Düsseldorfer Flughafen werden noch mehr Reisende erwartet, rund eine Million Passagiere starten oder landen dort voraussichtlich während der Osterferien. Besonders beliebte Reiseziele sind die Kanarischen Inseln, die Balearen und das spanische Festland. Für den Ansturm wurde das Personal um 130 weitere Kräfte erhöht. Sie sollen für eine möglichst schnelle Abwicklung bei den Sicherheitskontrollen sorgen.