Da sind sich die Experten der beiden großen Automobilklubs ADAC und ACE einig: Am Freitag wird es richtig voll auf den Straßen. Dann soll bereits der Stauhöhepunkt des Reiseverkehrs zwischen Weihnachten und Anfang 2017 erreicht sein.

Wer seine Fahrt verschieben kann, sollte besser den Samstag nehmen, dann soll es deutlich entspannter zugehen auf Autobahnen und Landstraßen. Lediglich auf den Routen in die Wintersportgebiete dürfte es an Heiligabend und den Folgetagen voll werden. Lange Staus erwarten die Experten dann aber nicht.

So spät wie möglich losfahren

Sollte sich der Freitag als Reisetag nicht vermeiden lassen, raten die ACE-Experten, nicht vor 20 Uhr zu starten. Ähnliches gilt auch für den Donnerstag, auch da wird bereits mit erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet.

FOTO: dpa, Karl-Josef Hildenbrand

An den Feiertagen und zwischen den Jahren kehrt dann Ruhe ein auf den deutschen Straßen. Der nächste Stautag ist der 30. Dezember. Die erste Rückreisewelle wird bereits am 1. Januar 2017 erwartet, noch voller wird es am zweiten Tag des neuen Jahres. Danach wird es wieder ruhiger, bis dann am Ende der Weihnachtsferien (in NRW am Wochende 7. und 8. Januar) die große Rückreisewelle über die Straßen rollt.

Laut ADAC sind folgende Strecken vor Weihnachten besonders staugefährdet:

Großräume Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt und München

A 1 Köln – Dortmund – Bremen – Hamburg

A 2 Dortmund – Hannover – Braunschweig – Berlin

A 3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A 6 Metz/Saarbrücken – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A 7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Füssen/Reutte

A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A 9 München – Nürnberg – Berlin

A 10 Berliner Ring

A 24 Hamburg – Berlin

A 61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A 81 Stuttgart – Singen

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A 95 /B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 96 München – Lindau

A 99 Umfahrung München

FOTO: dpa, Jürgen Mahnke

Nicht nur in Deutschland, auch im benachbarten europäischen Ausland drohen volle Strecken, zu nennen sind hier Frankreich, Italien, Österreich und die Schweiz. Mit besonders starkem Verkehrsaufkommen muss dort auf den direkten Zufahrtstraßen in die Skigebiete gerechnet werden.

Mit Verzögerungen an den Grenzen muss laut ACE wegen der Verlängerung des Ausnahmezustandes in Frankreich und den verstärkten Grenzkontrollen in Bayern gerechnet werden.

Einschränkungen auch für Bahnreisende

Auch wer mit dem Zug unterwegs ist, muss sich darauf einstellen, nicht immer einen Sitzplatz zu finden. Hauptreisetag ist auch hier der 23. Dezember. "Wer im Fernverkehr unterwegs ist, sollte generell einen Sitzplatz reservieren", empfiehlt eine Bahn-Sprecherin. "Das gilt besonders für die Strecken zwischen den großen Knotenpunkten wie Berlin, München, Köln, Hannover oder Hamburg."

Teilweise ist eine Reservierung so kurzfristig aber nicht mehr möglich. Deshalb empfiehlt die Bahn – falls es irgendwie geht - eine besonders frühe oder späte Verbindung zu nutzen, um den Hauptreiseverkehr zwischen 12 und 18 Uhr zu umgehen. Das gilt auch für den Regionalverkehr.

In Nordrhein-Westfalen werden vor allem die Trassen zwischen Düsseldorf und Dortmund sowie Wuppertal und Köln besonders ausgelastet sein. Weil hier die Züge häufiger fahren als im Fernverkehr, rechnet die Bahn im Regionalverkehr aber nicht mit so starker Überlastung.

In NRW gilt die Mobilitätsgarantie

Immer wieder kommt es rund um Weihnachten auch dazu, dass Züge überbucht sind. Wer dadurch später als geplant an seinem Zielbahnhof ankommt, hat Anspruch auf eine Entschädigung. "Auch in diesem Fall gelten die normalen Fahrgastrechte", sagt die Bahn-Sprecherin.

FOTO: ADAC, gms

Bedeutet: Ab einer Stunde Verspätung gibt es 25 Prozent des Fahrpreises zurück, ab zwei Stunden 50 Prozent. Wer einen Anschluss verpasst oder einen Zug wegen Überfüllung nicht nutzen kann, darf auf Alternativzüge ausweichen. Das gilt auch für Tickets mit Zugbindung.

In NRW gilt zusätzlich die sogenannte Mobilitätsgarantie. Das heißt: Hat der Regionalzug, den man nehmen wollte, mehr als 20 Minuten Verspätung, und gibt es keine Alternative, kann man auch mit IC, EC oder ICE fahren. Teilweise werden sogar Kosten für Taxifahrten erstattet. Das muss allerdings beantragt werden, genauso wie die Entschädigung bei Verspätungen durch die Bahn.