Wer zum langen Osterwochenende mit dem Auto verreist, muss mit Staus rechnen. Bereits ab Donnerstagmittag rechnen die Experten der Autoclubs ADAC und ACE mit langen Wartezeiten. In NRW behindern weiterhin zahlreiche Baustellen den Verkehr.

Betroffen sind Fernstraßen in alle Richtungen, sagt . Denn mit Ausnahme von Hamburg ist das ganze Land in den Osterferien.

Weitere Schwerpunkte für Staus sind neben den Ballungsräumen die Hauptlinien in den Süden und in Richtung der Alpen. Genauso betroffen sind die Strecken von und zu den Küsten sowie die Ost-West-Routen, informiert der Auto Club Europa (ACE).

Erst am Abend des Gründonnerstags dürfte sich die Lage wieder etwas entspannen. Damit ist die erste der zwei größten Stauwellen geschafft. Die zweite erwartet der ADAC für den Ostermontag, wenn der Rückreiseverkehr einsetzt.

Vorsicht bei Glatteis

Karfreitag dürfte aufgrund des Feiertagsfahrverbots für Lkw etwas ruhiger auffallen. Während die Staugefahr am Samstag wieder stark ansteigt, sehen beide Clubs im Sonntag den entspanntesten Reisetag.

Neben dem hohen Verkehrsaufkommen könnte es immer auch noch zu witterungsbedingten Störungen, etwa durch Glatteis kommen.

Eine Staugefahr sieht der ADAC an diesem Wochenende besonders auf folgenden Autobahnen bundesweit, zunächst die mit Streckenteilen in NRW:

A1 Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln

Hamburg – Bremen – Dortmund – Köln A1 / A3 / A4 Kölner Ring

/ / Kölner Ring A2 Oberhausen – Dortmund – Hannover

Oberhausen – Dortmund – Hannover A3 Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

Oberhausen – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

Bundesweit drohen Staus zudem auf folgenden Strecken:

Großräume Berlin, Köln, Hamburg, München

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Hamburg – Hannover – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg A9 Berlin – Nürnberg – München

Berlin – Nürnberg – München A10 Berliner Ring

Berliner Ring A81 Stuttgart – Singen

Stuttgart – Singen A93 Inntaldreieck – Kufstein

Inntaldreieck – Kufstein A95 / B2 München – Garmisch-Partenkirchen

/ München – Garmisch-Partenkirchen A99 Umfahrung München

FOTO: dpa, obe

In Nordrhein-Westfalen gibt es auf den Autobahnen zudem zahlreiche Baustellen. Dort drohen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen Staus. Die NRW-Baustellen in der Übersicht:

A1

beide Richtungen zwischen Köln-Bocklemünd und Burscheid

beide Richtungen Leverkusener Brücke Begrenzung der Breite auf 2,3 Meter, Durchfahrt gesperrt für Schwerlastverkehr über 3,5 Tonnen

beide Richtungen zwischen Remscheid und Wermelskirchen

beide Richtungen zw. Wuppertal-Ronsdorf und Wuppertal-Langerfeld

Richtung Dortmund Einfahrt Volmarstein gesperrt

beide Richtungen zwischen Volmarstein und Hagen-West

Richtung Münster zwischen Schwerte und Kreuz Dortmund/Unna

beide Richtungen zwischen Greven und Münster-Nord

Richtung Osnabrück zwischen Ladbergen und Kreuz Lotte/Osnabrück

beide Richtungen zwischen Lengerich und Osnabrück-Hafen

A2

Richtung Dortmund zwischen Oberhausen-Königshardt und Bottrop

beide Richtungenzwischen Herten und Recklinghausen-Süd

Richtung Oberhausen im Kreuz Recklinghausen Verbindung zur A43 Richtung Wuppertal gesperrt

beide Richtungen zwischen Dortmund-Lanstrop und Kamener Kreuz

Richtung Hannover zwischen Hamm-Uentrop und Beckum

A3

beide Richtungen zwischen Kreuz Bonn/Siegburg und Lohmar

Richtung Köln zwischen Lohmar-Nord und Rösrath

beide Richtungen zwischen Rösrath und Königsforst

beide Richtungen Kreuz Köln-Ost: Ausfahrt Richtung Zoobrücke gesperrt

beide Richtungen zwischen Leverkusen-Opladen und Solingen

Richtung Köln im Dreieck Langenfeld Verbindungsfahrbahn Richtung A542 Monheim gesperrt

beide Richtungen zwischen Kreuz Breitscheid und Mettmann

Richtung Köln Einfahrt Oberhausen-Lirich gesperrt

Richtung Arnheim zwischen Dinslaken-Nord und Wesel

Richtung Arnheim zwischen Emmerich und Elten

A4

Richtung Köln zwischen Kreuz Aachen und Eschweiler-West

A30

beide Richtungen zwischen Lotte und Hasbergen-Gaste

beide Richtungen zwischen Gohfeld und Kirchlengern

Richtung Bad Oynhausen zw. Übergang A30/B61 und Kreuz Bad Oeynhausen

A31

Richtung Gronau zwischen Dreieck Bottrop und Kirchhellen-Nord

beide Richtungen zwischen Lembeck und Dorsten-West

Richtung Oberhausen Anschlussstelle Schermbeck gesperrt

A33

beide Richtungen zwischen Paderborn-Elsen und Etteln

beide Richtungen Anschlussstelle Borchen gesperrt

Richtung Brilon Einfahrt Paderborn-Zentrum gesperrt

A40

Richtung Duisburg zwischen Moers-Zentrum und Duisburg-Rheinhausen

Richtung Duisburg Einfahrt Duisburg-Rheinhausen gesperrt

Richtung Essen zwischen Duisburg-Rheinhausen und Duisburg-Häfen

Richtung Essen zwischen Duisburg-Homberg und Kreuz Duisburg

beide Richtungen zwischen Duisburg-Kaiserberg und Mülheim an der Ruhr

Richtung Essen zwischen Essen-Frohnhausen und Essen-Holsterhausen

Richtung Dortmund zwischen Essen-Frillendorf und Essen-Kray

Richtung Dortmund zwischen Bochum-Hamme und Kreuz Bochum

Richtung Dortmund zwischen Dortmund-Dorstfeld und Dortmund-Barop

A42

beide Richtungen zwischen Kreuz Duisburg-Nord und Duisburg-Beeck

beide Richtungen zwischen Kreuz Essen-Nord und Herne-Wanne

Richtung Dortmund zwischen Herne-Crange und Kreuz Herne

A43

beide Richtungen zwischen Marl-Sinsen und Kreuz Herne

beide Richtungen Anschlussstelle Recklinghausen/Herten gesperrt

beide Richtungen zwischen Witten-Herbede und Sprockhövel

A44

beide Richtungen zwischen Aachen-Brand und Broichweiden

beide Richtungen zwischen Titz und Parkplatz Königstal

Richtung Dortmund zwischen Kreuz Bochum/Witten und Witten-Zentrum

Richtung Kassel zwischen Büren und Kreuz Wünnenberg-Haaren

A45

beide Richtungen zwischen Haiger/Burbach und Kreuz Olpe-Süd

Richtung Hagen zwischen Lüdenscheid-Süd und Hagen-Süd

beide Richtungen zwischen Kreuz Hagen und Schwerte-Ergste

Richtung Dortmund zwischen Kreuz Dortmund-West und Dortmund-Hafen

A46

beide Richtungen zwischen Dreieck Holz und Jüchen

Richtung Wuppertal zwischen Neuss-Uedesheim und Düsseldorf-Bilk

Richtung Wuppertal zwischen Erkrath und Düsseldorf-Holthausen

Richtung Düsseldorf Anschlussstelle Düsseldorf-Eller gesperrt

beide Richtungen zwischen Haan-Ost und Wuppertal-Cronenberg

beide Richtungen zwischen Wuppertal-Elberfeld und Wuppertal-Wichlinghausen

Richtung Wuppertal zwischen Wuppertal-Barmen und W-Oberbarmen

Richtung Hemer zwischen Kreuz Hagen und Hagen-Hohenlimburg

Richtung Hagen im Kreuz Hagen Verbindungsfahrbahn Richtung A45 Dortmund gesperrt

A52

Richtung Marl im Bereich Gelsenkirchen-Buer-West

Richtung Essen zwischen Essen-Bergerhausen und Dreieck Essen-Ost

Richtung Düsseldorf zwischen Mönchengladbach-Neuwerk und Kreuz Neersen

A57

beide Richtungen zwischen Köln-Chorweiler und Köln-Longerich

beide Richtungen zwischen Dreieck Neuss-Süd und Dormagen

beide Richtungen zwischen Uedem und Alpen

A59

beide Richtungen zwischen Leverkusen-Rheindorf und Kreuz Leverkusen-West

A61

Richtung Mönchengladbach zwischen Rheinbach und Swisttal

beide Richtungen zwischen Bedburg und Dreieck Jackerath

beide Richtungen zwischen Mönchengladbach-Güdderath und Kreuz Mönchengladbach-Wanlo

beide Richtungen Anschlussstelle Nettetal gesperrt

A540

beide Richtungen zwischen Jüchen und Grevenbroich-Süd

Richtung Rommerskirchen Anschlussstelle Frimmersdorf gesperrt

A542

beide Richtungen im Übergang Anschluss A542/L43 (LangenfelderStraße) Ein- und Ausfahrt gesperrt

Richtung Langenfeld im Dreieck Langenfeld Verbindungsfahrbahn RichtungA3 Frankfurt gesperrt

A544

beide Richtungen zwischen Würselen und Kreuz Aachen

A553

beide Richtungen zwischen Brühl-Ost und Brühl-Nord

A565

beide Richtungen zwischen Bonn-Endenich und Bonn-Lengsdorf

FOTO: dpa

Staus zu Ostern drohen ebenso in Österreich und in der Schweiz. Auch hier rechnen die Autoclubs am Gründonnerstag und am Ostermontag mit den größten Störungen.

Betroffen sind demnach vor allem die Transitrouten wie die West-, Tauern- und Brennerautobahn sowie die Gotthard-Route in der Schweiz. Speziell vor dem Gotthardtunnel sei mit Wartezeiten und Blockabfertigung zu rechnen.

Für Österreich nennt der ACE auch noch die Großräume Wien, Salzburg und Innsbruck als staugefährdet. Ostersonntag verläuft in beiden Nachbarländern ruhiger als die übrigen Wochenendtage, so die zwei Autoclubs.

(csr/dpa)