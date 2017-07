später lesen Schwedischer Hersteller Volvo kündigt Abschied vom Verbrennungsmotor an FOTO: dpa, ude fdt pil FOTO: dpa, ude fdt pil 2017-07-05T08:04+0200 2017-07-05T08:04+0200

Der schwedische Autobauer Volvo hat bei seiner Antriebstechnologie eine grundlegende Kehrtwende angekündigt. Von 2019 an werde jedes neue Volvo-Modell einen Elektromotor haben, kündigte der Autobauer am Mittwoch an.