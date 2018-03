Techno Classica 2018 - Oldtimer-Weltmesse in Essen

Schau startet am 21. März

Sie gilt als eine der wichtigsten Oldtimermessen der Welt: Die Techno Classica lockt vom 21. bis 25. März wieder Fans alter Autos nach Essen. Mehr als 1.250 Aussteller aus 30 Ländern sind vertreten, rund 2.700 historische Preziosen stehen zum Verkauf. Knapp 200.000 Besucher werden erwartet.

Bei der 30. Auflage der Messe stehen die "24 Stunden von Le Mans" im Mittelpunkt. Zu sehen sind unter anderem sieben Ikonen des Langstrecken-Klassikers, der in diesem Jahr seinen 95. Geburtstag feiert.

FOTO: dpa, loe

Darüber hinaus sind neben Oldtimer-Händlern und Klassik-Clubs wieder eine Vielfalt an Restauratoren, Ersatzteilhändlern, Accessoires-Verkäufern, Uhren- und Technik-Händlern, Künstlern und Galeristen, Verlagen und nicht zuletzt Automodell-Anbietern vor Ort. Auch mehr als 20 Automobilmarken präsentieren Exponate, die zum Teil exklusiv in Essen zu sehen sind.

Geöffnet ist die Messe am Starttag von 14 bis 20 Uhr, an den folgenden vier Tagen zwischen 9 und 18 Uhr. Lediglich am Freitag schließen die Tore erst um 19 Uhr.

Die Eintrittspreise für Erwachsene betragen 40 Euro für den Eröffnungstag, danach 22 Euro. Jugendliche ab 15 Jahren zahlen 18 Euro, Kinder zwischen 8 und 14 Jahren 11 Euro, jüngere haben freien Eintritt.

