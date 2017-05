später lesen Opel Grandland X ergänzt SUV-Palette 2017-04-27T11:21+0200 2017-04-29T09:01+0200

Der Opel Crossland X ist noch nicht auf dem Markt, da stimmt Opel bereits auf seinen nächsten neuen Geländewagen ein. Ein halbes Jahr vor der Publikumspremiere auf der IAA im September in Frankfurt hat der Autohersteller jetzt erste Fotos und Fakten zum Grandland X veröffentlicht, der vom Herbst an gegen Modelle wie den VW Tiguan antreten soll. Preise nannte Opel noch nicht. Das dritte SUV in der Opel-Palette wurde zwar schon lange vor der Übernahme durch Peugeot und Citroën geplant, basiert aber auf dem Modell 3008 aus Frankreich.