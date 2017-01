später lesen Geld sparen bei der Hauptuntersuchung Tüv-Mängel selbst finden und beheben FOTO: dpa, loe Teilen

Wenn der Wagen zum Tüv rollt, sollte er technisch okay sein. Einen Check kann man vorab in der Werkstatt machen lassen. Erstaunlich: Autofahrer können vielen Mängeln an ihrem Fahrzeug auch selbst auf die Spur kommen - und manche sogar selbst beheben.