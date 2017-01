Kaum ein Neuwagen wird noch ohne Klimaanlage verkauft. Was vor 10 oder 15 Jahren als Luxus galt, ist heute Standard. Käufer können oft zwischen zwei Kühlsystemen wählen: der manuellen Klimaanlage und der deutlich teureren Klimaautomatik. Bei der manuellen Variante kühlt die Anlage nur in der jeweils eingestellten Stufe. Auch die Gebläsestärke muss der Fahrer per Hand regulieren, so der TÜV Nord. Wird es zu kalt oder zu warm, muss am Drehschalter justiert werden. Bei der Klimaautomatik stellt der Fahrer die gewünschte Temperatur ein, und die Technik sorgt mit Hilfe von Innenraumsensoren für eine gleichbleibende Kühlung. Klimaanlage und Gebläse arbeiten solange, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist. Dann schaltet sich der Kompressor ab und springt erst wieder an, wenn die Sensoren eine Abweichung von der eingestellten Temperatur messen, erläutert der TÜV. weniger