Mehrmals im Jahr weht der Wind große Mengen Saharasand über das Mittelmeer direkt auf deutsche Autodächer. Auch jetzt sind Autos, Fahrräder und Parkbänke wieder von einer gelben Staubschicht bedeckt. Es lohnt kaum, den Wagen in die Waschanlage zu fahren, denn schon kurze Zeit später ist der Staub wieder da.

Doch Schuld an der Misere ist nicht der Sand der nordafrikanischen Wüste. Es ist vielmehr ein Phänomen, das alle vier bis sieben Jahre auftritt: Die blühenden Fichten in unseren Wäldern haben ein sogenanntes Mastjahr. Dazu gesellen sich Tanne, Kiefer, Hainbuche und Buche, die in diesem Jahr auch besonders intensiv blühen.

Das ist ein Mastjahr

Warum es bei Bäumen in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zu einem Mastjahr kommt, ist nicht geklärt. Die Bäume produzieren dann deutlich mehr Pollen, als sie es in einem normalen Jahr tun. Das Blütenstaub-Phänomen wird noch dadurch verstärkt, dass es im April warm und trocken war.

Möglicherweise hängt die Häufigkeit der Mastjahre auch mit dem Klimawandel zusammen, dafür gibt es aber bislang keine Beweise. Wissenschaftler konnten aber beobachten, dass die extremen Pollenjahre in den vergangenen 20 bis 30 Jahren gehäuft auftraten.

Immerhin brachten die gelben Wolken der Fichten-Pollen Allergiker nicht zum Niesen. Die haben derzeit eher mit den Birkenpollen zu kämpfen.

Pollen regelmäßig vom Auto waschen

Der Tüv Süd rät Autofahrern, den gelben Pollenteppich regelmäßig vom Auto zu waschen. Zwar sei Blütenstaub nicht so aggressiv wie Harz oder Vogelkot, könnte aber unter Umständen trotzdem den Lack angreifen. Vor allem dann, wenn die Staubsicht dick und die Sonneinstrahlung intensiv sei, so der Tüv. Der Weg muss aber nicht immer gleich zur Waschanlage führen. Meist reicht schon das einfache Abspritzen mit einem Schlauch.

Vor allem die Windschutzscheibe sollte immer frei sein, raten die Experten, denn sie kann durch Pollen schnell verschmieren. Wer auf beste Sicht nicht verzichten möchte, sollte auch im Sommer einen speziellen Scheibenreiniger ins Waschwasser füllen.

Doch bevor die Scheibenwischer das erste Mal betätigt werden, sollte die Scheibe mit einem Eimer Wasser gereinigt werden. Andernfalls wirken die Blüten wie Schmirgelpapier und könnten das Glas zerkratzen.