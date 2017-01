später lesen SUV für Business und Familie Teilen

2017-01-26T14:57+0100

Das fällt auf Die neue Generation des Tiguan aus dem Hause Volkswagen ist größer und markanter geworden. Erschien der Vorgänger eher wie ein höhergelegter Golf, hat das aktuelle Mittelklasse-SUV extrem an eigenständigem Format gewonnen. Sein Auftreten ist kraftvoll, und vor den Konkurrenten aus Deutschland und der Welt in dem Segment, die allesamt zuletzt einen Sprung im Design hingelegt haben, braucht sich der Tiguan wahrlich nicht zu verstecken. So fährt er sich Der Einstieg in das SUV ist leicht, der Innenraum empfängt sehr komfortabel, alle Bedienelemente sind dort, wo man sie erwartet und wo sie auch Sinn ergeben. Die Displays sind übersichtlich und leicht zu bedienen, so dass alle wichtigen Kfz- und Fahrinformationen genau so schnell auffindbar sind wie sich beispielsweise das iPhone via Apple "CarPlay" mit dem Tiguan verbinden lässt - damit steht dem Hören der eigenen Musik bei der Fahrt nichts im Wege. Der Motor startet leise und lässt mit seinen 180 PS keine Fragen offen: Anfahren, Beschleunigen und Gleiten funktionieren problemlos und sanft, der Überblick ist aufgrund der erhöhten Sitzposition ebenfalls prima. Einzig das Head-up-Display ist für große Menschen zu tief angebracht. Von Patrick Peters