Touareg wird neues VW-Spitzenmodell

VW bereitet den Generationswechsel beim Touareg vor. Das größte Modell der wachsenden SUV-Flotte wird Ende März in Peking enthüllt und soll noch vor den Sommerferien in den Handel kommen, teilt der Hersteller mit. Dabei übernimmt der Geländewagen in der VW-Familie eine neue Rolle. Er soll weiterhin ein Praktiker bleiben. So bietet er mehr Platz als bisher, hat einen 100 Liter größeren Kofferraum und kann nach wie vor 3,5 Tonnen an den Haken nehmen.