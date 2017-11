Viele Kindersitze schneiden "gut" ab

Test von ADAC und Stiftung Warentest.

Bei Kindersitzen wollen Eltern auf Nummer sicher gehen. Allzu viele Ausreißer nach unten gibt es dabei nicht, wie ein Test von ADAC und Stiftung Warentest zeigt. So schneiden zwölf der 16 Sitze mit "gut" ab. Vom Preis muss die Qualität auch nicht abhängen. Gute Sitze sind für zwischen 140 und 700 Euro zu bekommen. Zwei weitere Modelle sind "befriedigend".

Die besten Ergebnisse in den jeweiligen Klassen: Bis maximal 105 Zentimeter (i-Size) gewinnt der "Cybex Aton M i-Size mit Base M i-Size" für 350 Euro "gut" (Note 1,6). In der Kategorie Geburt bis maximal 13 Kilo hat der "Recaro Guardia mit Smart Click Base" die Nase vorn (1,8), er kostet 370 Euro. Bis maximal 18 Kilo war nur der "Klippan Kiss 2 Plus" für 500 Euro im Test und schneidet "gut" ab (2,5). In der Gewichtsklasse von neun bis 36 Kilo schneidet der "Concord Vario XT-5" für 370 Euro "befriedigend" (3,0) ab. Und für den Bereich von 15 bis 36 Kilo liegt der "Maxi-Cosi Rodi XP" (1,9) für 140 Euro vorn und ist "gut".

Zwei Sitze waren "mangelhaft". Der "Recaro Optia mit Smart Click Base" löste sich beim Frontalcrash von seiner Basis. Der geprüfte "Jané Grand" riss aus der Verankerung. Recaro verkauft das betreffende Modell nicht mehr und tauscht vorhandene Exemplare aus. Jané hält sein Modell laut Stiftung Warentest weiterhin für sicher.

