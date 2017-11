später lesen VW weitet seine SUV-Familie aus 2017-11-02T18:19+0100 2017-11-04T08:29+0100

VW stellt Tiguan und Touareg den T-Roc zur Seite. Der bislang kleinste Geländewagen aus Wolfsburg kommt in diesen Tagen in den Handel und kostet mindestens 20.390 Euro, teilt der Hersteller mit. Der 4,23 Meter lange T-Roc ist technisch eng verwandt mit Tiguan und Golf, kann optisch aber vielseitig werden: In der Kombination aus Grundlack, Kontrastfarbe und Zierkonsolen für den Innenraum bietet VW über 80 Designvarianten an. Zur Motorauswahl stehen je drei Benziner und Diesel.