Vermieter muss Auskunft geben

Bei einer Eigenbedarfskündigung müssen die Wohnverhältnisse klar sein.

Eine Eigenbedarfskündigung braucht eine Begründung. Soll ein erwachsenes Kind in die Wohnung des Eigentümers einziehen, muss die bisherige Wohnsituation des Kindes nicht dargelegt werden. Anders ist das, wenn der Eigentümer selbst einziehen will, befand das Landgericht Berlin (Az.:67 S 247/16), wie die Zeitschrift "Das Grundeigentum" berichtet. Er muss Angaben zu seinen Wohnverhältnissen machen, damit der Mieter überprüfen kann, ob die Kündigung nachvollziehbar ist.

In dem verhandelten Fall hatte ein Vermieter den Mietvertrag für eine Wohnung wegen Eigenbedarfs gekündigt. Als Begründung gab er an, er lebe seit zwei Jahren in Berlin, betreibe ein Restaurant, lebe aber bei Freunden. Die Wohnung habe er ersteigert, um dort einzuziehen. Zu seinen Wohnverhältnissen machte er aber erst im Laufe des Verfahrens genauere Angaben.

Zu spät, befand das Gericht. Die Kündigung sei unwirksam. Die Angabe, die Wohnung werde für eigene Zwecke benötigt, sei eine Leerformel. Die derzeitigen Wohnverhältnisse seien nur pauschal beschrieben. Unklar sei zum Beispiel, ob es sich nur um eine Notlösung handele oder wie viel Wohnraum dem Eigentümer zur Verfügung stehe.

