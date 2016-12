WOHNEN & RECHT

Garagenkosten Nutzt ein Mieter einer Wohnung die Tiefgarage nicht, so ist eine Umlage der Kosten für den Allgemeinstrom für ihn nicht zulässig. Das hat das Amtsgericht Saarbrücken entschieden. In dem Fall sollte eine Mieterin anteilig an den Stromkosten für die Tiefgarage beteiligt werden. Sie wehrte sich dagegen, weil sie die Tiefgarage gar nicht nutzte. Sie hatte weder einen Stellplatz angemietet, noch die Garage als Durchgang für die Müllentsorgung genutzt. Das Gericht gab ihr Recht. (AmG Saarbrücken, 124 C 248/15)

Betriebskosten Geht die Betriebskostenabrechnung eines Vermieters den Mietern erst nach Ablauf der gesetzlichen Einjahresfrist zu, so hat der Vermieter diese Verspätung zu vertreten. Und das unabhängig davon, dass der Grund in der verspäteten Zustellung bei der Post lag. Das hat zur Folge, dass eine - sich aus der Abrechnung der Mietnebenkosten ergebene - Nachforderung nicht mehr durchgesetzt werden kann. Der Mieter könnte allerdings ein ihm zustehendes Guthaben einfordern. (LG Berlin, 65 S 176/07) (bü)