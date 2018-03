später lesen WOHNEN & RECHT 2018-03-01T16:46+0100 2018-03-03T08:48+0100

Ferienwohnungen Das Bundesverwaltungsgericht hat es Kommunen (hier auf Sylt und Norderney) erlaubt, mit Bebauungsplänen zu verhindern, dass zu viele Ferienwohnungen entstehen. "Gemeinden dürfen Sondergebiete festsetzen, die als bauliche Nutzung eine ständige Wohnnutzung und Ferienwohnungen in einem räumlich-funktionalen Zusammenhang vorsehen", so das Gericht. (BVwG, 4 C 5/16)