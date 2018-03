später lesen WOHNEN & RECHT 2018-03-15T18:37+0100 2018-03-17T08:03+0100

Fürsorgepflicht Das Amtsgericht Frankfurt am Main hat entschieden, dass ein Mieter grundsätzlich eine "Schutz- und Fürsorgepflicht" für die Mietwohnung übernimmt. Es gehört also zu seinen Pflichten, dass er die Wohnung nicht aktiv beschädigen darf. Andererseits muss er drohende Schäden - im Rahmen seiner Möglichkeiten - vermeiden beziehungsweise abwenden. Drohe durch den Schmutz objektiv ein konkreter Schaden, so sei das nicht mit einem geringen persönlichen Sauberkeitsempfinden zu entschuldigen. (AmG Frankfurt am Main, 33 C 2261/15)