WOHNEN & RECHT 2018-03-22T17:02+0100 2018-03-24T10:05+0100

Briefkästen Auch in Wohnungseigentumsanlagen sind Vermieter verpflichtet, ausreichend große Briefkästen anzubringen. Ferner müssen sie so angebracht sein, dass Unbefugte sich am Inhalt nicht bedienen können. Das gilt auch dann, wenn bei Beginn des Mietverhältnisses schon Briefkästen angebracht waren, die aber nicht den Regeln entsprochen haben. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass ein mangelhafter Zustand auf Dauer akzeptiert werde.