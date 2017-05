Abitur vergessen?

Ein Hochschulstudium ist nach wie vor der beste Weg, einen sicheren und gut bezahlten Arbeitsplatz zu bekommen. Den Abiturienten sind aber auch Spaß und Selbstbestimmung wichtig. Diese Bedürfnisse zu befriedigen ist nicht einfach - aber möglich, wie die IST-Hochschule für Management mit ihren flexiblen Studiengängen zeigt.

Manche Schüler sind vom Zeitpunkt ihres Abiturs so überrascht wie Männer vom Valentinstag, Frauen vom Pokal-Finale und die allermeisten von Weihnachten. Obwohl die Termine mit einer verblüffenden Regelmäßigkeit nach zwölf Schuljahren, am 14. Februar, Ende Mai und nach Heilig Abend stattfinden, ist die Reaktion auf die Frage nach dem "Und was jetzt?" meist ein rat- bis hoffnungsloses Schnaufen. Besonders unbeliebt bei Eltern sind als erste Ideen, was man denn gedenke, nach Abi-Tour und Abitur zu machen: "Keine Ahnung - erstmal nichts", "Jobben und Reisen" und "Irgendwas, das mir Spaß macht".

Kein Numerus clausus Dabei schließen sich - vielleicht nach einer kleinen Auszeit vom Lernen - Jobben, Reisen und Spaß auf der einen, sowie ein Studium auf der anderen Seite nicht aus. Ganz im Gegenteil: An der IST-Hochschule können Abiturienten die Studiengänge wählen, die sie ihrem späteren Traumjob näher bringen. Denn um in den durchweg positiv besetzten Branchen wie Sport und Tourismus Karriere zu machen, ist ein Studium besonders wichtig.

Weil viele junge Menschen noch gar nicht wissen, wohin sie die Liebe und das Leben ziehen werden, kann ein Fernstudium das richtige sein. Dank moderner Vermittlungsformen können sie zeitlich und örtlich flexibel studieren. Sie bekommen Studienhefte und können diese im Online-Campus jederzeit und überall einsehen - ob morgens oder abends, werktags oder am Wochenende, zuhause oder im Ausland. Ergänzend gibt es Online-Vorlesungen und -Tutorien, Webinare und eine eigene Lern-App.

Gute Berufsaussichten Die IST-Hochschule setzt mit ihren Studiengängen auf die bei Abiturienten äußerst beliebten Wachstumsbranchen "Sport & Management", "Fitness & Health", "Tourismus & Hospitality" sowie "Kommunikation, Medien- & Eventmanagement". "Alle diese Branchen wachsen und bieten für die Zukunft gute Berufsaussichten. Unsere Absolventen haben beste Chancen, in soliden Jobs gutes Geld zu verdienen", erklärt Dr. Hans E. Ulrich, Präsident der IST-Hochschule.

In allen Studiengängen, die in Vollzeit (sechs Semester) oder Teilzeit (acht) absolviert werden können, spielen neben branchenspezifischem Fachwissen auch fundierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse und Praxisbezug eine wichtige Rolle. Über Wahlmodule haben die Studierenden die Möglichkeit, ihr Studium nach ihren eigenen Interessen auszurichten und so zum gefragten Spezialisten in ihrem späteren Traumjob zu werden - etwa als Hoteldirektor, Sportmanager, oder Leiter eines Gesundheitszentrums.

Dual studieren Wer schon während des Studiums Berufserfahrung sammeln möchte, kann mit einem dualen Studium an der IST-Hochschule eine betriebliche Ausbildung mit einem akademischen Studium kombinieren. "Ein duales Studium gewährleistet nicht nur den frühen Einstieg in die betriebliche Praxis - auch die Chance, direkt nach dem Studium in ein festes Arbeitsverhältnis beim Praxispartner zu wechseln, ist hoch", erklärt Ulrich. Nebenbei hat ein duales Studium den Vorteil, dass die Studiengebühren in der Regel vom Arbeitgeber bezahlt werden und der Studierende eine Ausbildungsvergütung erhält.

Das wiederum freut dann auch die Eltern.

Quelle: RP