Für viele gibt es Unterstützung

Ob Uni-Absolvent oder langjähriger Angestellter - viele träumen davon, ihr eigener Chef zu sein. Eine gute Geschäftsidee bildet die notwendige Basis. Darüber hinaus müssen Existenzgründer im Vorfeld viele Fragen klären. Von Brigitte Bonder

Eine eigene App entwickeln, ein neues Internetportal gründen oder handwerkliche Dienstleistungen anbieten - das Angebot der Existenzgründer in Deutschland ist vielfältig. "Jährlich wagen über 300.000 Gründer den Schritt in die Selbstständigkeit, zwei Drittel davon mit Dienstleistungen", sagt Dirk Wiese, parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi). "Die Gründungen werden insgesamt ,digitaler': Innovative, technologiebasierte Start-ups stehen neben sozialen und kreativen Neugründungen." Dies zeigt, wie lebendig und vielfältig die Gründerszene in Deutschland ist. Ebenso wie der Weg in die Selbständigkeit: Neun von zehn Gründern starten mit einem neuem Business und eigenem Geschäftskonzept.

Doch nichts geht ohne Plan, eine Existenzgründung erst recht nicht. "Gründer sollten den Start gründlich vorbereiten. Hierzu gehört ein realistischer Businessplan", rät Wiese. "Dadurch lassen sich viele offene Punkte bereits in der Konzeptionsphase klären und strukturiert zu einem tragfähigen Geschäftskonzept weiterentwickeln." Der Businessplan zwingt dazu, sich mit den zentralen Fragen auseinanderzusetzen, die für den späteren Erfolg entscheidend sind. Dazu müssen sich Gründer strukturierte Gedanken zur Finanzierung und zum Vertrieb machen, auch eine Markteinschätzung und eine Chancen- und Risikoanalyse sind notwendig.

Bei der Vorbereitung gibt es Hilfe. Das Bundeswirtschaftsministerium, aber auch Kammern, Wirtschaftsförderung und Gründungsinitiativen vor Ort haben zahlreiche Informations- und Beratungsangebote. "Die IHK versteht sich als erste Anlaufstelle für alle Gründungsinteressierten, jeder kann sich mit Fragen zu seinem Vorhaben an uns wenden", betont Nikolaus Pfaffenholz, Leiter der Abteilung Recht und Steuern der IHK Düsseldorf. "Wir bieten ein breites Service-Portfolio: von individuellen Informationspaketen bis zum persönlichen Beratungsgespräch." Bei der IHK werden Konzepte auf Plausibilität geprüft und fachliche Einzelfragen geklärt.

"Zu Beginn stehen erfahrungsgemäß die Finanzierung des Gründungsvorhabens wie auch die Frage nach der Generierung von Umsätzen ganz oben auf der Agenda", erläutert Pfaffenholz. "Später leiden Jungunternehmer häufig unter einer mangelnden Zahlungsmoral ihrer Kunden oder unter Problemen aus dem privaten Umfeld." Ein Puffer für unvorhersehbare Ausgaben ist bei der Finanzplanung daher ein Muss. Förderprogramme können helfen. "Das Existenzgründungsportal des Bundeswirtschaftsministeriums gibt einen schnellen Überblick über die wichtigsten Förderprogramme, deren Voraussetzungen und Antragstellung", sagt Wiese. "Es gibt zum Beispiel den ERP-Gründerkredit StartGeld, das Exist-Programm oder den Hightech-Gründerfonds."

Wer mindestens einen Tag arbeitslos ist, kann einen Gründungszuschuss beantragen. "Die Agenturen für Arbeit und die Jobcenter fördern Neugründer, die ihre Arbeitslosigkeit durch eine hauptberufliche selbstständige Tätigkeit beenden", erklärt Paul Ebsen, Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit. Um den Gründungszuschuss zu erhalten, müssen jedoch eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Außerdem handelt es sich bei diesem Zuschuss um eine Ermessensleistung, auf die kein Rechtsanspruch besteht. "Wie bei anderen Unterstützungsmaßnahmen ist es der Arbeitsagentur wichtig, dass die Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit zu einer möglichst nachhaltigen beruflichen Integration führt", betont Ebsen.

Für den Antrag benötigen Existenzgründer unter anderem eine aussagefähige Beschreibung des geplanten Business, die Stellungnahme einer fachkundigen Stelle zu dem Vorhaben, zum Beispiel der IHK oder der Handwerkskammer, Nachweis von Kenntnissen zur Ausübung der selbstständigen Tätigkeit, zum Beispiel durch einen Lehrgang, eine Anmeldebescheinigung der selbstständigen Tätigkeit vom Gewerbeamt sowie vom Finanzamt.

Quelle: RP