Neue App unterstützt bei Berufswahl

Jugendliche können für die Berufsorientierung jetzt die neue App Azubiwelt 1.0 nutzen. Mit Hilfe des Smartphones können sie so herausfinden, welche Ausbildungen es in einzelnen Berufsfeldern wie Landwirtschaft oder Bau gibt, teilt die Bundesagentur für Arbeit mit. Sie bietet die kostenlos erhältliche App für Smartphones mit den Betriebssystemen Android (ab Version 4.3) und iOS (ab Version 9.0) an. Die App hält auch passende Lehrstellenangebote bereit.