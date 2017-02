später lesen Personaler fordern digitale Bewerbung 2017-02-23T14:20+0100 2017-02-25T07:54+0100

Jobsuchende machen mit einer digitalen Bewerbung in der Regel nichts verkehrt, hat eine Umfrage des Jobportals Staufenbiel ergeben. Lediglich drei Prozent der Personaler bevorzugen noch eine Bewerbung in Papierform. Stattdessen bekommt jeder Zweite (55 Prozent) am liebsten Bewerbungen direkt über die Karrierewebseite der Firma. 42 Prozent erhalten die Unterlagen am liebsten per E-Mail.